Гоша Куценко представит авторский кавер трека Любэ на кинофестивале «Мост»

Актер театра и кино Гоша Куценко представит кавер-версию хита группы Любэ «Ребята с нашего двора» в финальный день кинофестиваля «Мост».

В беседе с Gazeta.SPb, артист рассказал о процессе работы над треком. По его словам, группа Любэ занимается перезагрузкой своего репертуара, создавая ремиксы на известные композиции. Актер сообщил, что является давним поклонником коллектива и знаком с его участниками с 1990-х годов. Николай Расторгуев предложил ему выбрать песню для кавера.

Первоначально Куценко рассматривал малоизвестную композицию, посвященную матери, но отказался от этой идеи из-за сложности вокальной партии. Затем он остановил выбор на «Ребятах с нашего двора» — одной из ранних работ Любэ.

«Ее все боятся петь, потому что она идеальная», — признался артист.

Актер подчеркнул, что не считает себя профессиональным вокалистом, но создал собственную аранжировку в стиле диско-хаус. По его словам, Расторгуев высоко оценил результат, назвав этот ремикс наиболее удачным.

Куценко привез на кинофестиваль собственных музыкантов для исполнения этой композиции. Он подчеркнул, что зрители услышат расширенную версию кавера, отличающуюся от оригинального исполнения.