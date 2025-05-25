Продюсер Емельянов рассказал о влиянии на радиоиндустрию оттока артистов

Отток зарубежных исполнителей не оказывает существенного влияния на развитие радиоиндустрии. Сложившаяся ситуация в большей степени затрагивает самих артистов, лишившихся существенного источника доходов.

Для радиостанции «Европы плюс» отсутствие иностранных звезд не стало критичным. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового радио» Роман Емельянов.

По его словам, радиостанция адаптировалась к новым условиям, запустив новый проект, в рамках которого разыгрываются поездки на концерты мировых знаменитостей за границей. Он добавил, что данный формат оказался успешным и стал примером для других игроков рынка.

Генпродюсер подчеркнул, что кризисные явления создают не только трудности, но и открывают новые перспективы. Он обратил внимание на активную концертную деятельность российских исполнителей, компенсирующую сокращение числа зарубежных гастролей. При этом Емельянов признал, что концертные площадки и промоутеры могут недополучать доход из-за уменьшения количества мероприятий.

Как пояснил Емельянов, западные артисты ориентированы на аудиторию в 2-3 миллиарда человек, тогда как русскоязычный сегмент охватывает около 250-300 миллионов слушателей. По его мнению, это объясняет меньшие инвестиции в производство музыкального контента для российского рынка.