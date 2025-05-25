Директор Паши Техника не знает о проданной картине репера за 126 тысяч долларов

После смерти рэпера Паши Техника его картина «Легенда» была продана за 126 тысяч долларов. Однако директор музыканта Марк Яровный заявил, что ему ничего не известно об этом проекте.

Картина под названием «Легенда», созданная Пашей Техником совместно с художником Игорем Исполиным, была продана на аукционе за 126,5 тысячи долларов. Об этом живописец рассказал в беседе с Kp.ru.

Работа в жанре современного искусства демонстрировалась на выставке «Красные щеки» в Санкт-Петербурге. В описании к полотну указано, что проект задумывался как серия картин, однако «Легенда» стала единственной реализованной частью. Художник отметил, что им удалось достичь того, что не получилось у других.

Однако директор и близкий друг покойного рэпера Марк Яровный заявил, что ничего не знает о существовании этой картины. По его словам, Техник мог лишь сделать наброски, а окончательную доработку выполнил другой человек. Яровный подчеркнул, что сам Павел никогда не упоминал о данном проекте.

Отметим, что ранее бывшая жена музыканта Ева Карицкая выражала опасения по поводу возможного уголовного преследования из-за своих заявлений о гибели Техника. В социальных сетях она допускала причастность новой пассии рэпера к его смерти.