Банк России пересмотрит критерии системно значимых банков

Центробанк разработал новую методику определения СЗКО и вынес ее на обсуждение. Внедрение изменений запланировано на 2025–2026 годы.

Центральный банк России представил на общественное обсуждение новую методику определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Внедрение изменений в нормативную базу и отчетность банков запланировано на 2025–2026 годы, а пересмотр списка СЗКО по обновленным критериям состоится в 2027 году.

В перечень могут попасть не только крупнейшие банки по рыночной доле, но и средние кредитные организации с развитыми платежными решениями или экосистемами. Для них будут установлены дифференцированные надбавки за системную значимость — от 0,5% до 2,5% к нормативу достаточности капитала вместо действующей единой ставки в 1%. Надбавка представляет собой дополнительный резерв капитала, который служит буфером при ухудшении финансового состояния банка.

Для банков с универсальной лицензией размер надбавки в стандартных условиях варьируется от 0,5% до 2,5%, а для системно значимых — увеличивается на 1%, достигая 3,5%.

Напомним, что в 2022 году Банк России временно отменил надбавки, чтобы снизить нагрузку на сектор. С 2028 года регулятор намерен постепенно вернуть прежний уровень требований, предоставив СЗКО время для наращивания капитала.

В перечне системно значимых кредитных организаций на текущий момент числятся 11 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Газпромбанк. В начале 2025 года две финансовые структуры — «Открытие» и Росбанк — лишились банковских лицензий и были включены в банковские группы ВТБ и Т-Банка соответственно, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Эксперты предполагают, что к концу 2025 года количество банков в России уменьшится до менее чем 300 из-за усиления концентрации на рынке через сделки по слиянию и поглощению компаний. Например, весной 2025 года «Т-Технологии», входящие в группу Т-Банка, приобрели компанию «Каталитик Пипл», которой принадлежало 64% акций банка «Точка».