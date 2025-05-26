С 2026 года бюджетники смогут получать выплаты в цифровых рублях

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс для интеграции цифрового рубля в систему государственных расчетов. Переходный период запланирован на 2025-2027 годы.

Законодательная инициатива предполагает введение понятия «счет цифрового рубля Федерального казначейства» и закрепление правовых основ для его функционирования. Банк России получит статус оператора платформы цифрового рубля, а казначейство — расширенные полномочия по работе с новой формой валюты.

Пилотный этап реализации проекта намечен на период с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В это время будет протестировано использование цифрового рубля для ограниченного перечня бюджетных расходов, утверждаемых правительством совместно с ЦБ. С 1 января 2026 года планируется снять ограничения на виды расходов федерального бюджета, осуществляемых в цифровой валюте, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Как отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, технические детали работы с цифровым рублем, включая механизмы доступа и конвертации, будут определены в подзаконных актах. Полномасштабное внедрение на региональном уровне запланировано с 1 июля 2027 года.

Ранее Центральный банк перенес сроки массового внедрения цифрового рубля, первоначально намеченные на 1 июля 2025 года. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, решение о новых сроках будет принято после завершения тестовой фазы проекта. Она также опровергла информацию о возможном принудительном переводе социальных выплат в цифровую форму.