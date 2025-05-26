Центр Петербурга временно закроют для проезда из-за Дня города

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщил о временных ограничениях движения в Центральном и Адмиралтейском районах из-за празднования Дня города. Новые правила вступят в силу на этой неделе.

В Санкт-Петербурге временно ограничат движение транспорта утром 27 мая в связи с церемонией возложения цветов к памятнику Петру I. С 8 до 11 часов будет закрыт проезд по Адмиралтейской набережной от Дворцового до Английского моста, а также по Сенатской площади от Конногвардейского бульвара до Английской набережной.

В рамках фестиваля «Музыка Дворцового моста» 30 мая введут временные ограничения для транспорта. С 03:00 до 23:30 будет запрещена остановка транспорта на нескольких центральных улицах: Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проспекте, Малой Морской улице и Дворцовой набережной.

Вечером того же дня с 20:00 до 02:30 31 мая полностью перекроют движение по Дворцовому мосту, прилегающим набережным и участку Невского проспекта.

С 15 мая по 5 июня в связи с подготовкой и проведением гала-концерта «Классика на Дворцовой» вводится ряд ограничений. Так, 30 мая будет закрыт проезд по Дворцовой площади и Миллионной улице. В ведомстве порекомендовали водителям заранее планировать альтернативные маршруты.