Петербуржцам рассказали о праздничных мероприятиях на День города 

В честь Дня города Санкт-Петербург предлагает жителям и гостям разнообразную программу мероприятий.

По информации Комитета по культуре Санкт-Петербурга, одним из вариантов является посещение концерта «Не_Медный_Всадник» в Большом зале Екатерининского собрания, где камерный оркестр «Дивертисмент» исполнит произведения Чайковского, Пьяццоллы-Десятникова, Шостаковича, Петрова и Хрущевой.

В Михайловском театре состоится Гала-концерт звезд оперы и балета, в котором примут участие известные артисты, включая Светлану Захарову, Вадима Репина и других. Жители и гости города смогут увидеть праздничную подсветку «Лахта Центра» с 22:00 27 мая до 04:00 28 мая, а также Дворцового, Троицкого и моста Бетанкура с 22:45 до 3:00 28 мая, оформленную в цветах российского триколора, сообщает Lakhta Center.

Салютов и фейерверков в честь Дня города не предусмотрено. Праздничные мероприятия продолжатся и в последующие дни. Также 28 мая состоится открытие проекта «Городские танцевальные веранды» в Юсуповском саду, где выступят ансамбль бального танца «Ониона» и Оркестр Ленинградского военного округа.

В Исаакиевском соборе 28 мая пройдет концерт «Похвальная ода Санкт-Петербургу», где прозвучит музыка петербургских композиторов. Кульминацией торжеств станет гала-концерт «Классика на Дворцовой» 30 мая, в котором примут участие мировые звезды оперной сцены.