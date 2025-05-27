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Общество

Стартовало онлайн-голосование XVIII конкурса «Доверие потребителя»

Александр Мокан
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Фото предоставлено пресс-службой Премии доверие потребителя

26 мая открылся первый этап XVIII ежегодного конкурса «Доверие потребителя» для профессионалов рынка недвижимости Петербурга и Ленинградской области.

До 31 августа пользователи смогут проголосовать за компании и проекты на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru по принципу «1 номинация — 1 компания — 1 голос». По итогам в финал выйдут по пять компаний и три проекта в каждой из 25 номинаций, набравшие наибольшее количество голосов.

Оргкомитет совместно с экспертами, консалтинговой компанией Nikoliers и профильными комитетами сформировал списки из 213 участников, включая застройщиков, банки, агентства недвижимости и управляющие компании. Все они соответствуют строгим критериям: опыт работы от трех до пяти лет, отсутствие претензий от регуляторов, проблемных объектов и нарушений графика строительства свыше трех месяцев. Каждый номинант подтвердил согласие на участие.

Как рассказали организаторы, нововведения этого года направлены на повышение прозрачности. Так, девелоперы могут заявить несколько проектов в одной номинации, а система голосования усилена защитой от спама, накруток и покупки голосов. Также впервые к оценке подключатся эксперты оргкомитета.

Для выхода в финал участникам важно активное вовлечение аудитории — клиентов, сотрудников и подписчиков в соцсетях. Следующим этапом станет экспертная оценка — инспекция объектов, проверка отделов продаж через «тайного покупателя» и защита проектов перед советом в ноябре. Церемония награждения с вручением статуэтки прозрачного человечка и права использовать фирменный знак конкурса пройдет в феврале 2026 года. Лонг-лист номинантов будет доступен еще неделю, а новые заявки принимаются до 1 июня 2025 года.

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