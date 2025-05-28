Петербуржцам рассказали о графике отключения горячей воды летом

Ежегодно в Санкт-Петербурге в летний период происходят плановые отключения горячей воды. Это делается для проведения профилактических и ремонтных работ на тепловых сетях.

Данная мера необходима для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне.

Каждая теплоснабжающая организация размещает на своем сайте поиск по адресам, входящим в зону ее ответственности. Набрав улицу и номер дома, можно узнать дату отключения горячей воды конкретно по интересующему адресу. Если адрес дома не найден в списке, значит, он находится в зоне ответственности другой организации.

Основные теплоснабжающие организации города предоставляют возможность узнать график отключения горячей воды по конкретному адресу. Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» предлагает сервис для поиска дат отключения. Государственное унитарное предприятие «ТЭК СПб» информирует о плановых отключениях в межотопительный период. Акционерное общество «Петербургтеплоэнерго» публикует графики отключений по адресам.

В городе проводятся отключения горячей воды на летний период по нескольким причинам. Прежде всего, это необходимо для технического обслуживания и ремонта системы горячего водоснабжения. Во время отключения специалисты проводят проверку и замену неисправных участков, а также выполняют другие работы по обслуживанию инфраструктуры. Летом спрос на горячую воду снижается, что позволяет уменьшить энергопотребление и сэкономить ресурсы. Отключение помогает предотвратить возможные аварии и протечки в системе водоснабжения, а также улучшить качество воды.