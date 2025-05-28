В Петербурге появилась песчаная скульптура к Седьмой симфонии Шостаковича

На территории Петропавловской крепости появилась новая песчаная скульптура, посвященная Дню города и 80-летию Победы. Она изображает блокадный концерт 9 августа 1942 года, когда симфонический оркестр под управлением Карла Элиасберга исполнил Седьмую симфонию Шостаковича.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», художественный руководитель Международного фестиваля песчаных скульптур Павел Мыльников рассказал, что создать композицию было непросто — необходимо было передать симфонический оркестр всего несколькими фигурами. Он выразил надежду, что ему удалось показать многослойную динамику музыки через реалистичные портреты.

На работу ушло более двух недель. Рядом расположены еще две скульптуры, посвященные Вениамину Баснеру — ученику и другу Шостаковича. Баснер является автором музыки более чем к 100 фильмам, половина из которых — о войне, включая киноленту о создании Ленинградской симфонии.