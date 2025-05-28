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Город

В Петербурге расследуют дело о хищении 7 млн рублей при строительстве 

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Следственным отделом по Кировскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело. Оно было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве.

Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, генеральный директор строительной фирмы Общества с ограниченной ответственностью «Анкордом» заключил договор на строительство каркасного дома с потерпевшей. После получения денежных средств, предназначенных для строительства, подозреваемый распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив обязательств по договору. В результате действий руководителя строительной фирмы потерпевшей причинен имущественный вред на сумму свыше 7 млн рублей.

В связи с этим, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу просит лиц, пострадавших от действий Общества с ограниченной ответственностью «Анкордом», обращаться в следственный отдел по Кировскому району по указанным телефонам. Следствие предполагает, что число пострадавших может быть больше.

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