В Эрмитаже отметят день кота выставками и творческими мастерскими 

В Санкт-Петербурге готовятся к празднованию дня эрмитажного кота, запланированного на 31 мая. Торжество начнется с награждения лауреатов конкурса рисунков, посвященного «Коту – помощнику человека» и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программе мероприятия значатся разнообразные интерактивные занятия, мастер-классы, а также возможность посетить подвалы Зимнего дворца, где обитают коты, пишет ТАСС. Методист Молодежного центра Государственного Эрмитажа Екатерина Паникаровская подчеркнула, что осмотр «жилища» котов будет организован в порядке живой очереди.

Кроме того, в рамках праздника состоится открытие выставки работ победителей творческого конкурса в Иорданской галерее Зимнего дворца, а на третьем этаже дворца – экспозиция 2 китайских картин из музейной коллекции.

Методист Молодежного центра Государственного Эрмитажа Екатерина Паникаровская отметила, что посмотреть на жилище эрмитажных котов можно будет в порядке согласно живой очереди.