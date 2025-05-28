Китайским автомобилем обзавелся король Карл III

Британский король Карл III приобрел электромобиль Lotus Eletre китайского производства стоимостью 210 тысяч долларов. Этот факт примечателен, поскольку обычно британские монархи отдают предпочтение автомобилям отечественного производства.

Ранее Карл водил Aston Martin DB6, подаренный королевой Елизаветой II, а в королевском гараже имеются Rolls-Royce, Land Rover и Bentley. Издание Daily Beast сообщает, что во дворце намекнули о возможности рассмотрения альтернативных производителей, если Bentley не сможет выпускать лимузины с электрическим приводом для официальных нужд.

Электромобиль Lotus Eletre представляет собой компромисс, сочетая британские корни с китайским производством. Автомобиль был перекрашен в королевский бордовый цвет, и король планирует использовать его в одном из своих поместий.