Министр культуры поддержала рост премьер по произведениям русских классиков

В настоящее время общество в России проявляет высокий интерес к традиционным духовно-нравственным ценностям. Министр культуры России Ольга Любимова считает, что российские театры должны уделять особое внимание репертуару из классической литературы.

В разговоре с ТАСС она отметила, что при составлении программ спектаклей сегодня особенно важно сосредоточиться на произведениях великих авторов, таких как Пушкин, Островский, Толстой и Чехов. По ее словам, эти произведения пользуются популярностью у зрителей разных поколений, а их основы, связанные с вечными человеческими ценностями — добром и злом, любовью и дружбой, долгом и честью, семьей и памятью. Также они помогают укреплять традиционные нравственные ориентиры и популяризировать их.

Любимова подчеркнула, что в России ежегодно увеличивается количество премьер, основанных на классической литературе.

По ее словам, театр становится инструментом, через который молодое поколение знакомится с мировыми шедеврами литературы, включенными в школьную программу. Современный репертуар российских театров отличается разнообразием и способен удовлетворить интересы зрителей всех возрастов, подытожила Любимова.

Отметим, что 29 мая на Исторической сцене Государственного академического Большого театра состоится премьерный показ обновленной версии балета «Конек-горбунок» Родиона Щедрина, основанного на сказке Петра Ершова.