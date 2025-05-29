Блокадника обманули на 43,4 миллиона рублей в Петербурге

В Петербурге произошел новый случай мошенничества на крупную сумму: 91-летний блокадник лишился 43,4 млн рублей.

Как сообщает «Форпост», пенсионер, являющийся автором электротехнических изобретений, неделю находился под психологическим давлением неизвестной женщины. В итоге она убедила его передать деньги курьеру возле дома на Искровском проспекте.

Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело и ведут активный розыск преступников. Особую общественную резонансность случаю придает статус потерпевшего – жителя блокадного Ленинграда и патентообладателя нескольких технических разработок.