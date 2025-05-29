Игроки вторичного авторынка соберутся для обмена опытом и обсуждения вызовов

1 июня в Москве пройдет шестая федеральная конференция Haraba. Свои мнения и прогнозы выскажут профессиональные продавцы автомобилей, дилеры и автоэксперты. Мероприятие также будет доступно онлайн — трансляция начнется в 12 часов в соцсетях Harabа.

За годы проведения конференция стала традиционной площадкой для выработки наиболее эффективных среди них. Программа мероприятия — по сути список болевых точек рынка, с которыми сталкиваются профессиональные продавцы авто с пробегом, и экспертных ответов и предложений с практическими примерами.

Среди экспертов Сергей Хахулин, руководитель направления профессиональных продавцов в Авито Авто, представители крупных автобизнесов – Владимир Попов («Фаворит Моторс»), Сергей Фирсов (Pango Cars), Дамир Масягутов («Автолидер 34»), представители международной экосистемы Pango Cars и другие. Модератором выступит Гаджи Курбанов, директор направления стратегических инициатив и партнерств Авито Авто и основатель Haraba.

Прозрачность рынка встанет во главу угла профессионального дискуссионного клуба. Техподдержка и ее влияние на успешность сделок — отдельная тема для обсуждения. О путях создания личного бренда расскажут Михаил Честный и Гаджи Курбанов.

«Для Авито Авто важно не просто предоставлять платформу для взаимодействия продавцов и покупателей автомобилей, но создавать сообщество, где профессионалы могут учиться, развивать свои навыки и вместе менять рынок к лучшему», – отметил Сергей Хахулин, директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» Авито Авто.

Эксперт добавил, что задача профессионалов сегодня — делать его прозрачнее для всех игроков — как для продавцов, так и для покупателей. Это произошло на фоне заметной трансформации рынка автомобилей с пробегом, который, по мнению, экспертов, стал за год значительно более прозрачен, в том числе за счет цифровых инструментов.

«Сегодня автобизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами — меняются ожидания клиентов, усиливается конкуренция, возрастает роль технологий. В таких условиях особенно важно объединяться, общаться и делиться опытом», — отметил Антон Ганжа, руководитель автомобильной системы Pango Cars. Он добавил, что поиск совместных решений — залог не только частного успеха, но и стабилизации рынка в целом, а конференция Haraba — именно то место, где ищутся идеи, позволяющие расти даже в непростое время.

В финале мероприятия можно будет расслабиться — отнестись к проблемам авторынка с юмором поможет известный российский комик.