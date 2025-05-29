Пожарные ликвидировали три автомобильных возгорания за день в Петербурге

За один день пожарные потушили три горящих машины в разных районах Санкт-Петербурга.

Около 6 часов вечера во Фрунзенском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. Машина была припаркована у дома на Бухарестской улице.

Огонь полностью охватил легковой автомобиль, а два соседних транспортных средства получили частичные повреждения кузова.

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание за 17 минут. В ходе инцидента никто не пострадал. На месте работали две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС.

Еще один автомобиль загорелся в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Машина стояла у дома на Тихоокеанской улице. Спасатели тушили пожар 12 минут, однако огонь полностью уничтожил автомобиль. Также жертв и пострадавших не зарегистрировано.

К тушению огня были привлечены две пожарные машины и десять спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около часа дня на Шафировском проспекте столкнулись автомобиль марки Chevrolet и отечественное авто «ГАЗель».

В результате ДТП иномарка полностью сгорела. Пожарные справились с огнем за 16 минут. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работали две единицы техники и девять сотрудников МЧС.