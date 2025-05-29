Авито Подработка стартовала в Санкт-Петербурге: новый сервис временной занятости

29 мая 2025 года Авито объявил о полноценном запуске сервиса «Авито Подработка» в Санкт-Петербурге. Северная столица становится четвертым городом России, где доступно это направление, предлагающее цифровые решения для поиска подработки и закрытия срочных задач для бизнеса. В рамках запуска сервиса прошел тест-драйв, где участники пресс-завтрака смогли протестировать платформу и попробовать себя в роли исполнителя, выкладывая товар в гипермаркете.

Санкт-Петербург демонстрирует устойчивый рост потребности во временном персонале: по данным на 2025 год, предприятиям требуется 149,5 тысяч сотрудников, что в три раза превышает показатели 2017 года (53,4 тысячи человек). Особенно остро нехватка кадров ощущается в сфере услуг, торговли (прогнозируется рост на 43 тысячи рабочих мест к 2029 году) и среди квалифицированных специалистов. При этом число самозанятых в городе за последние 4 года выросло в 8 раз — с 107 тысяч в 2020 году до 866,7 тысяч в 2025-м, что подтверждает данные Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга.

«Подготовка проекта «Авито Подработка» началась ещё в середине 2024 года. Это пример того, как Авито умеет оперативно реагировать на запросы рынка и предлагать решения в сжатые сроки. Гибкие формы занятости задают новые стандарты на рынке, создавая взаимовыгодные условия для всех участников. Со стороны исполнителей — это возможность самостоятельно формировать рабочий график и стабильно наращивать доход (в среднем на 20% к основному заработку). Для бизнеса подобный формат становится стратегическим решением, так как позволяет оперативно закрывать задачи в условиях кадрового дефицита. Современные платформенные сервисы значительно упрощают этот процесс, предлагая технологичные инструменты для поиска подходящих смен, и гарантируют прозрачность расчетов», – отмечает директор сервиса Авито Подработка Сергей Яськин.

Для петербургского бизнеса сервис становится эффективным инструментом решения кадровых проблем. По статистике, 80% российских компаний сталкиваются с нехваткой персонала, и «Авито Подработка» позволяет быстро закрывать потребности за счет проверенных исполнителей. Размещение смен занимает минимальное время, а автоматизированная система подбора и отчетности упрощает процесс подбора.

«Санкт-Петербург — стратегически важный рынок с высокой концентрацией бизнеса и активной аудиторией, ищущей дополнительные заработки, — отмечает Василий Анатольевич Пониделко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. — Запуск «Авито Подработки» здесь — ответ на запросы обеих групп: заказчики решают проблему нехватки персонала, а жители получают легальный доход».

Согласно исследованию Авито за 2025 год, проведённому среди 8000 россиян, 55% респондентов рассматривают подработку как способ увеличить доход. Наиболее востребованные сферы среди мужчин — строительство (25%) и доставка (14%), среди женщин — торговля (11%) и образование (11%). Молодежь в возрасте 18-24 лет чаще выбирает подработку в ИТ-сфере (18%), в то время как люди старше 55 лет предпочитают бухгалтерию и науку (10-15%).

Для подключения к сервису необходимо обновить мобильное приложение Авито до последней версии, открыть раздел «Подработка» в главном меню и выбрать подходящее задание.