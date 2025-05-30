Оперные звезды соберутся на Дворцовой площади в честь дня рождения Петербурга

Гала-концерт «Классика на Дворцовой» представит звезд мировой оперы в честь 322-летия Санкт-Петербурга.

Среди хедлайнеров гала-концерта находятся ведущие оперные исполнители из Албании, Казахстана, Армении и России.

В программе концерта — оперные и эстрадные произведения, которые прозвучат в исполнении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и Концертного хора Северной столицы. Представление будет сопровождаться мультимедийными декорациями.

Танцевальные номера представят команда «Вера» из Тюмени и клуб «Дуэт» из Перми. Также в концерте примут участие артисты Федерации спортивных танцев на колясках и Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.

Концерт начнется в 21:30 на Дворцовой площади. Зрители смогут пройти со стороны Дворцового проезда и Певческого моста, сообщили организаторы.

Отметим, что после основного концерта на Адмиралтейской набережной состоится пятый фестиваль «Музыка Дворцового моста» в рамках проекта «Поющие мосты». В программе заявлено выступление симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, а также хора и солистов Музыкального театра имени Федора Шаляпина. Кульминацией вечера станет разведение Дворцового моста под исполнение «Гимна Великому городу» Рейнгольда Глиэра.