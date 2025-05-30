МЧС второй день подряд предупреждают жителей Петербурга о грозе

МЧС Петербурга предупредило о грозах и ливнях 31 мая. Спасатели рекомендуют горожанам убрать предметы с балконов, а водителям — избегать парковки под деревьями.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу распространила предупреждение об ухудшении погодных условий 31 мая. В этот день на территории города ожидаются кратковременные осадки с грозами.

Спасатели советуют жителям убрать с открытых пространств предметы, которые может унести ветер, и закрыть окна.

Водителям рекомендуют по возможности поставить автомобили в гаражи. Если это невозможно, парковать машины следует вдали от деревьев и неустойчивых конструкций. При ухудшении погоды во время движения специалисты советуют остановиться, закрыть окна и оставаться в автомобиле.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн, не пользоваться телефонами и электроприборами. Также МЧС предостерегает от купания в водоемах. Кроме того, в грозу не рекомендуется бегать, кататься на велосипеде, находиться на возвышенности — лучше спуститься вниз.