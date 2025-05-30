Авито: сведения о долгах за платные дороги отобразится в отчетах об истории авто

При публикации на платформе предложения о продаже автомобиля о долгах за проезд по платным трассам узнают и продавец и покупатель в отчетах Автотеки. Причем, второй сможет оперативно урегулировать вопрос.

Информация о наличии задолженности за проезд по скоростным дорогам поступает от Государственной компании «Автодор». Заместитель предправления госкомпании Константин Макиев отмечает, что это серьезно разгрузит Центр по работе с клиентами, куда достаточно часто обращаются новые владельцы авто, неожиданно для себя получившие уведомления о долгах за проезд. Таких казусов отныне удастся избежать, отмечает Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки, который также добавляет, что процесс покупки автомобиля становится все прозрачнее и проще. Первое достигается благодаря огромному количеству информации из разных источников, включая госорганы, второе связано с тем, что покупателю не нужно самому анализировать весь этот объем — за него это готов делать ИИ.

«Благодаря внедрению искусственного интеллекта мы не только собираем данные из более чем 2000 источников, но и анализируем их, выделяем ключевые моменты и даем покупателям понятные рекомендации по дальнейшим действиям», — рассказал Андрей Тумкин.

В частности ГК «Автодор» и Авито являются партнерами уже около года, свои подписи под соглашением представители двух сторон поставили на ПМЭФ в июне 2024 года. Новая функция Автотеки — один из результатов сотрудничества компаний.