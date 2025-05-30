Прокуратура нашла 1,5 тонны мясной продукции без маркировки в Кронштадте

Прокуратура Кронштадтского района Северной столицы выявила нарушения в сфере оборота пищевой продукции. Проверку провели сотрудники ведомства вместе со специалистами территориального управления Роспотребнадзора.

В ходе инспекции были обнаружены 1,5 тонны мясных изделий собственного производства без соответствующей маркировки сроков годности и удостоверений качества, которая подлежит утилизации. Специалисты также обнаружили нарушения условий хранения — мясные отходы находились вне специально предназначенных для этого емкостей в зоне загрузки продукции.

По результатам проверки ведомство инициировала административное производство по статье о нарушении требований технических регламентов. Об этом сообщили в пресс-службы Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Материалы дела направлены в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Руководству предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений.