Сервис временной занятости “Авито Подработка” запущена в Петербурге

В Петербурге вслед за Краснодаром, Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом начал работу сервис “Авито Подработка”. Он позволяет находить подработку с гибкими и прозрачными условиями и брать разовые смены с оперативной оплатой.

Запуск сервиса в Северной столице связан с ростом интереса к формам временной занятости. По данным Авито Подработки, в 2024 году интерес россиян к временной занятости увеличился на 49 процентов по сравнению с 2023 годом, а количество подобных предложений выросло на 20 процентов.

Управляющий директор Авито Влад Федулов привел статистику Федеральной налоговой службы, согласно которой в России в 2025 году зарегистрировано более 13 миллионов самозанятых. Он отметил, что наблюдается рост популярности гибкого графика работы: 49 процентов опрошенных сервисом Авито Подработка россиян указали, что гибкий график является для них ключевым фактором при выборе подработки.

Согласно майскому опросу Авито Подработки, каждый второй россиянин имеет дополнительный заработок, при этом 66 процентов подрабатывает регулярно — не реже одного раза в неделю. В среднем подработка позволяет увеличить ежемесячный доход на 20 процентов.

Наиболее востребованными сферами временной занятости среди мужчин являются строительство, которое интересует 25 процентов респондентов, производство и доставку выбирают по 14 процентов участников опроса соответственно. Женщины чаще выбирают подработку в онлайн-торговле и образовании (по 11 процентов опрошенных) и бухгалтерии (9 процентов респондентов). Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет активно интересуются вакансиями в IT-сфере (18 процентов), граждане от 25 до 54 лет чаще подрабатывают в строительстве (16 процентов). Респонденты от 55 до 64 лет предпочитают бухгалтерию и финансы (10 процентов), а люди старше 65 лет — сферу образования (15 процентов).