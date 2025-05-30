Движение по Троицкому мосту возобновят в субботу

Троицкий мост в Санкт-Петербурге откроется 31 мая после ремонта, вызванного выявленными деформациями конструкций.

Троицкий мост в Северной столице будет открыт для движения в субботу, 31 мая. Об этом сообщил губернатор города в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». Также он поблагодарил строителей за оперативное выполнение ремонтных работ в установленные сроки.

Отметим, что мост был закрыт на реконструкцию в начале апреля после проведения комплексного обследования специалистами «Мостотреста». В ходе проверки были обнаружены значительные деформации конструкций, потребовавшие проведения восстановительных работ.

Ранее представители ГАТИ отмечали, что завершение ремонта было запланировано к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который должен стартовать 10 июня.