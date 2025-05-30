Арендаторам электросамокатов объявили борьбу за рейтинг

Кикшеринговые сервисы Whoosh и «МТС Юрент» подкормят «плюшками» добросовестных и ответственных пользователей благодаря внедрению своеобразного рейтинга арендатора. Любой новичок может набрать очки и получить преференции, а может «накатать» отрицательный рейтинг и ничего не получить, за грубые нарушения — блок.

Пока это пилотный проект и по ходу эксперимента будет совершенствоваться. В общих чертах смысл таков: едешь аккуратно, соблюдаешь правила и не бросаешь самокат где попало — становятся доступны поездки без депозита и с разрешенной по ПДД максимальной скоростью в 25 км/ч, в Петербурге — 20 км/ч.

Компания Whoosh информирует пользователей в своем Telegram-канале:

«Для новичков в сервисе будет лимит в 18-20 км/ч. Но с накопленным позитивным опытом рейтинг будет выше, а с ним — откроется доступ к максимальной скорости и другим бонусам. А вот злостным нарушителям (их не много, но есть) повезло меньше всего: поездки на вушбайках для них, как и прежде, недоступны. Такова жизнь и больше никакова».

В Петербурге, напомним, три основных игрока кикшерингового рынка — в тесном сотрудничестве с Комитетом по транспорту под руководством Валентина Енокаева. Этой весной сервисы проката пошли даже на то, чтобы останавливать работу на период неблагоприятной погоды в течение сезона. Это, можно сказать, петербургский эксклюзив.

Напомним, что в Северной столице так отлажено взаимодействие городских властей и сервисов проката СИМ, что другие регионы во многом ориентируются в этом отношении на Петербург. В Комтрансе тем временем отмечают, электросамокаты — данность, просто нужно кропотливо работать, чтобы вписать их в жизнь города, максимально снизив все опасности, а также оперативно реагировать на новые вызовы.