Директор Ефремова отказалась комментировать его возвращение в кино

Директор актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась комментировать информацию о возможном возвращении артиста в кинематограф.

Данный вопрос возник на фоне появившихся сообщений о том, что освободившийся по УДО актер может получить главную роль в новом проекте.

В разговоре с 360.ru Глаголева заявила о невозможности дать какие-либо комментарии по этому поводу.

Отметим, что еще до освобождения Ефремова из мест лишения свободы, в СМИ появлялась информация о его возможном возвращении в профессию. Сообщалось о заключенном контракте на сумму 13 миллионов рублей, причем актер якобы уже получил аванс в размере 3,5-4 миллионов. Съемки фильма могут начаться в Беларуси в конце августа.

Напомним, что Ефремов был освобожден из колонии 9 апреля. После выхода на свободу актер в установленном порядке отметился в территориальном органе ФСИН и посетил медицинское учреждение.