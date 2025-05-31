В Приморском районе Петербурга украли экскаватор-погрузчик

В Санкт-Петербурге зарегистрирована кража экскаватора-погрузчика Case 695SV, принадлежащего компании, занимающейся арендой спецтехники. Стоимость похищенной техники составляет свыше 16 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, о краже в полицию заявил генеральный директор фирмы. По его словам, экскаватор пропал с охраняемой стоянки в период с середины января до конца мая 2025 года.

Техника находилась на территории стоянки на основании договора субаренды. Въезд на стоянку оборудован шлагбаумом, а территория огорожена забором, также ведется видеонаблюдение.

Однако записи с камер наблюдения, на которых был бы зафиксирован момент кражи, не сохранились. При просмотре видеоархива с камер соседнего участка стало известно, что с 3 мая 2025 года экскаватора на стоянке уже не было.

Выяснилось, что экскаватор был приобретен в кредит и застрахован по обязательному страхованию автогражданской ответственности. При этом добровольный вид страхования оформлен не был.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за тайное хищение чужого имущества. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.