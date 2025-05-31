Пожилая петербурженка стала жертвой мошенников, потеряв 2,5 млн рублей

В Петроградском районе Санкт-Петербурга пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников. Под предлогом сохранности денежных средств злоумышленники убедили ее передать крупную сумму наличных неизвестному.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратилась пенсионерка, сообщившая о том, что накануне ей звонили неизвестные. Они убедили ее передать им 15 тысяч 382 доллара США и 13 тысяч 930 евро.

Общий ущерб от действий мошенников составил почти 2,5 миллиона рублей. По словам потерпевшей, передача денег состоялась 29 мая 2025 года около ее дома.

Она сообщила приметы подозреваемого: мужчина около 30 лет, ростом около 180 см, короткие темные волосы, был одет в черную куртку, белую футболку и синие брюки. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия.