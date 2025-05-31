Началась проверка по факту обнаружения тела девушки с ножевыми ранениями

В квартире, расположенной в жилом доме на Пулковской улице в Петербурге,, было обнаружено тело 18-летней девушки. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

На теле погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти, а именно множественные ножевые ранения.

По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу начата доследственная проверка. Следователи и криминалисты проводят необходимые мероприятия на месте происшествия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.