Ребенок госпитализирован после падения с квадроцикла в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области ребенок получил травмы в результате падения с квадроцикла.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 30 мая в поселке Романовка.

В дежурную часть полиции из Всеволожской клинической межрайонной больницы поступило сообщение о госпитализации мальчика 2019 года рождения. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что мальчик упал с квадроцикла во время прогулки. Мать ребенка пояснила, что они вместе катались на квадроцикле по улице Дорога Жизни в поселке Романовка, и на кочке сын упал с транспортного средства.

В отношении матери ребенка составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Семья полная и на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Следователь Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проинформирован о произошедшем. По данному факту проводится проверка.