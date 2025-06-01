Продюсер Китаев считает ИИ не угрозой, а помощью молодым режиссерам

Искусственный интеллект способен оказать значительную поддержку молодым режиссерам в киноиндустрии, помогая им в реализации творческих замыслов и привлечении финансирования для своих проектов.

Такое мнение высказал Михаил Китаев, глава производства оригинального контента «Кинопоиска», в рамках кинофестиваля «Новое движение», проходящего в Великом Новгороде.

Он призвал начинающих кинематографистов не бояться нейросетей, а рассматривать их как мощный инструмент, доступный каждому.

Он подчеркнул, что современные технологии, такие как камеры в телефонах, позволяют снимать что угодно, а нейросети помогают добиваться отличных результатов. По его словам, используя нейросети, молодые режиссеры могут существенно улучшить качество своих работ. Об этом сообщило ТАСС.

Кроме того, на дискуссии обсуждались вопросы монетизации молодого кино и привлечения зрителей к авторским проектам.