Матвиенко считает необходимым прививать детям патриотизм и интерес к истории РФ

Валентина Матвиенко акцентировала внимание на необходимости создания благоприятных условий для развития подрастающего поколения.

Председатель Совета Федерации подчеркнула важность воспитания в детях чувства любви к Отечеству и глубокого понимания исторического наследия.

Она отметила, что будущее страны напрямую зависит от того, как взрослые заботятся о детях сегодня. Подрастающее поколение, выросшее в эпоху стремительного технологического прогресса, вскоре возьмет на себя ответственность за управление государством, пишет ТАСС. Их задача – обеспечить его укрепление и процветание.

Валентина Матвиенко добавила, что забота о детях, качественное образование, здравоохранение, поддержка материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации являются ключевыми элементами прогресса государства.