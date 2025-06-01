После обнаружения тела девушки на Пулковской возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обнаружением тела 18-летней девушки. Оно было найдено в квартире дома, расположенного на улице Пулковской.

Предположительно, причиной смерти стали множественные ножевые ранения, о чем сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно предварительным данным следствия, трагедия произошла 31 мая. Девушка получила ранения в область головы, шеи, туловища и рук. Правоохранительные органы задержали 27-летнего знакомого погибшей по подозрению в совершении преступления.

После этого мужчина нанес себе телесные повреждения и был госпитализирован. После стабилизации состояния подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.