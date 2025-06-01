Музеи «Петергоф» и «Царское Село» повезут экспонаты в Китай на выставку

Осенью 2025 года в Китае состоится открытие совместной выставки «Екатерина II»М. Путь свершений». В ней примут участие музеи-заповедники «Петергоф» и «Царское Село».

Об этом сообщил генеральный директор «Петергофа» Роман Ковриков, передает ТАСС.

По его словам, основной целью выставки является знакомство китайской публики с эпохой Екатерины Великой. В настоящее время в Китае наблюдается повышенный интерес к русской культуре 18 века. Две выставки запланированы в музеях Китайской Народной Республики, как отметил Роман Ковриков.

Экспозиции будут представлены в Тяньцзыньском музее и Музее провинции Хунань. Посетители смогут ознакомиться с уникальными произведениями искусства и узнать больше об истории России. Планируется представить свыше 250 предметов, включая живопись, акварель, графику, книги и предметы декоративно-прикладного искусства.