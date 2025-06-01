Таврический сад стал местом сбора игрушек для детей из новых регионов РФ

В честь Международного дня защиты детей в Таврическом саду Санкт-Петербурга прошла акция по сбору игрушек.

Эти игрушки предназначены для детей из многодетных семей и социальных учреждений новых регионов России. Организатором выступило петербургское отделение «Молодой Гвардии».

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин заявил, что поддержка детей из социальных учреждений и многодетных семей является приоритетом. Особенно это касается детей из новых регионов. Отмечается, что из Санкт-Петербурга планируется отправить сотни подарков.

Свыше 150-ти активистов приняли участие в акции, они передали мягкие игрушки, настольные игры и книжки, которые будут отправлены детям в Донецкую Народную Республику и другие регионы. К мероприятию присоединились школьники и семьи с детьми. Участники акции не только передавали подарки, но и подготовили открытки для бойцов.