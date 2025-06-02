На Аничковом мосту очистили бронзовых коней Клодта

В ночь с 1 на 2 июня 1945 года, скульптурную группу «Укротители коней» вернули на Аничков мост из укрытия. Для ленинградцев это стало символом возвращения к мирной жизни. К юбилею творения Клодта очистили от пыли и наслоений.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», реставраторы очистили знаковые для Петербурга скульптуры. Павел Голубков работал кистью с мягкой щетиной, используя нейтральное моющее средство и воду под давлением. Параллельно велся детальный осмотр коней.

Хотя некоторые пытаются потереть копыта «на удачу», высота установки защищает бронзу от повреждений. После мойки скульптуры покроют защитным воском, оберегающим металл от дождя, перепадов температур и городской сажи. В прошлом году таким составом уже обработали плинты памятников.