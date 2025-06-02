В России чаще начали искать удаленных ИИ-разработчиков, аналитиков и дизайнеров

Среди самых востребованных удаленных профессий сегодня лидируют три направления: разработчики искусственного интеллекта (ИИ), аналитики и дизайнеры.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Роскачества, в условиях цифровизации и перехода на удаленную работу особенно ценятся специалисты, способные создавать цифровые продукты из любой точки мира. На первом месте — разработчики ИИ, чей спрос растет как в России, так и за рубежом. Они работают на международные и российские компании, разрабатывая системы автоматизации бизнес-процессов.

Также высок спрос на аналитиков, преобразующих большие данные в управленческие решения. Ключевые навыки — знание языков программирования и опыт в e-commerce или fintech.

Еще одна востребованная профессия — UX/UI-дизайнеры. Компании ищут специалистов, умеющих проектировать интерфейсы с учетом поведения пользователей и актуальных трендов.