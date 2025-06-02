В России отмечается народный праздник День Тимофея Грядочника

В народном календаре 2 июня всегда занимало особое место у земледельцев. Этот день, известный как День Тимофея Грядочника, традиционно связывали с огородными работами, посевной порой и множеством крестьянских примет.

Как сообщает «ФедералПресс», праздник берет свое начало в XIII веке. Его связывали с князем Довмонтом, который, приняв православие под именем Тимофей, стал псковским героем и защитником веры. Дата его памяти совпала с периодом активных посевов, поэтому в народе 2 июня прозвали Грядочником — в этот день традиционно досаживали огурцы.

В этот день женщины тайно работали в огороде, скрывая, что именно сажают — говорили, что просто пропалывают грядки. Считалось, что правду знать никому нельзя, иначе можно сглазить урожай. На юге, где уже поспевали первые овощи, первый плод закапывали в землю для защиты от сглаза. Поливали растения умеренно, а увядшие кусты окропляли святой водой.

Утро начиналось с молитв в церкви, где просили святых Тимофея и Фалалея даровать здоровье и защитить посевы, после чего отправлялись работать в огород. Для привлечения достатка женщины украшали углы дома жасмином — верили, что его аромат очищает пространство и привлекает денежную удачу.