Собчак и Пинский продолжают судиться за права на чужой товарный знак

Компания ООО «Манила», управляющая петербургским рестораном VETER и принадлежащая Ксении Собчак и Антону Пинскому, продолжает оспаривать в суде решение о запрете использования товарного знака. Иск был подан предпринимательницей из Москвы Верой Абель, которая владеет правами на бренд Veter с 2018 года.

Рассмотрение апелляции запланировано на 26 июля, заявление подали представители ООО «Манила». Об этом сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Ранее суд постановил, что название ресторана вводит потребителей в заблуждение и нарушает исключительные права Абель, использующей этот товарный знак в своих проектах, включая Veter Grocery, Veter Кафе и Veter Magazine.

Суд обязал ресторан демонтировать вывеску, удалить упоминания бренда из социальных сетей и с официального сайта, а также выплатить компенсацию в размере миллиона рублей вместо запрашиваемых пяти миллионов. Дополнительно были начислены 54 тысячи рублей госпошлины и штраф в размере 20 тысяч рублей за каждый день задержки исполнения решения.

Несмотря на это, ООО «Манила» не прекратило использование спорного названия и подало новый иск с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Veter. Рассмотрение этого заявления должно состояться до 16 июня 2025 года.

Отметим, что по состоянии на февраль 2025 года, у ООО «Манила» имелась налоговая задолженность в размере 469 тысячи рублей. При выручке 123 миллиона рублей чистая прибыль компании составила 764 тысячи рублей.