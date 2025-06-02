Депутат Милонов пожалел Собчак за ее идею запрета браков до 30 лет

Заместитель председателя думского комитета по защите семьи и детства Виталий Милонов выразил сожаление в адрес Ксении Собчак, предложившей запретить браки мужчинам до 30 лет. Парламентарий предположил, что журналистка просто вращалась «не в тех кругах», если не знает достойных молодых людей соответствующего возраста.

В разговоре с NEWS.ru Милонов отметил, что Ксения Собчак, как обычно, позволяет себе спорные заявления. Депутат выразил искреннее сожаление, что журналистке не довелось встретить достойных мужчин моложе 30 лет. Он предположил, что это может быть связано с ограниченностью ее круга общения.

Милонов подчеркнул, что не хотел бы обижать Собчак, но высказал мнение, что ее окружение составляли преимущественно избалованные молодые люди на дорогих отцовских автомобилях, которые, по его словам, действительно не производят впечатления серьезных и надежных людей. При этом парламентарий напомнил, что многие достойные мужчины не доживают до 30 лет, героически погибая за Родину.