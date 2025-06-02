Морской вокзал в Санкт-Петербурге обновят почти за 80 млн рублей

На реконструкцию Морского вокзала в Санкт-Петербурге выделят почти 80 миллионов рублей. В список работ войдут укрепление конструкций, ремонт фасада, кровли и перепланировка помещений.

На реконструкцию Морского вокзала в Санкт-Петербурге направят 79,9 млн рублей. Соответствующий тендер разместило на портале госзакупок АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» под руководством Вадима Каширина.

В перечень работ входит укрепление конструкций, устранение физического износа здания, модернизация инженерных коммуникаций, ремонт фасада, кровли, атриумов, лестниц и башен. Планируется перепланировка внутренних помещений для увеличения арендных площадей с сохранением существующего архитектурного облика.

Согласно проектной документации, в обновленном здании разместят торговые точки, офисные пространства, холлы и гостиницу. На цокольном этаже оборудуют технические и складские помещения. Также предусмотрено создание выставочной и пешеходной галереи, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Завершение реконструкции запланировано на конец 2027 — начало 2028 года. Отдельное внимание в проекте уделено проработке вариантов использования здания как с существующей эстакадой, так и без нее.