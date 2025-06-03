В Петербурге начали решать проблему дефицита вакцин для животных

В Петербурге принимают меры для решения проблемы дефицита ветеринарных вакцин. По заявлению одного из депутатов Петербургского ЗакСа, препараты для вакцинации животных от бешенства в ближайшее время поступят в городские ветеринарные клиники.

Как сообщает «Форпост», по словам депутата, Управление ветеринарии подтвердило поступление вакцин для животных на городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Препараты в ближайшее время направят во все подразделения.

Парламентарий также сообщил о многочисленных жалобах от горожан на дефицит вакцин. Из-за отсутствия как импортных, так и российских препаратов владельцам животных приходилось записываться в очередь.