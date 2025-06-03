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Путин назначил нового главу Следственного комитета Петербурга

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Президент России Владимир Путин утвердил Павла Выменца на пост руководителя Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Должность займет Павел Выменец, следует из текста указа главы государства.

Ранее он возглавлял Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Его профессиональная карьера началась с должности следователя в транспортной прокуратуре. С 2007 года он перешел в систему Следственного комитета, где последовательно занимал руководящие позиции в следственных подразделениях.

Отметим, что в 2018 году Выменец временно исполнял обязанности руководителя следственного управления СК по Ленинградской области. Впоследствии он возглавлял Северо-Западное и Западное межрегиональные следственные управления на транспорте.

Напомним, что в 2015 году ему было присвоено звание «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».

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