На бизнес-завтраке премии «Доверие потребителя» обсудили рынок недвижимости

Деловой завтрак, посвященный основным изменениям и тактикам адаптации на рынке недвижимости в 2025 году, прошел 22 мая в рамках XVIII премии «Доверие потребителя». О начале нового, 18-го цикла конкурса во вступительном слове сообщила ведущая и исполнительный директор организационного комитета Валентина Нагиева.

В первой части мероприятия представительница ЦИАН по работе с ключевыми клиентами Шынар Мухамбетова высказала свою точку зрения касательно актуального состояния жилой недвижимости. Центробанк, по ее словам, не дает оснований ожидать скорого уменьшения ключевой ставки, поэтому высока вероятность сохранения строгой монетарной политики в течение продолжительного периода.

Руководитель аналитического отдела по строящемуся жилью портала БН.ру Ольга Романова провела детальный разбор перемен на рынке новостроек Петербурга и Ленинградской области с 2020 по 2024 год. За последние четыре года объемы ввода в эксплуатацию жилых объектов и общей площади сократились. Однако эксперт подчеркнула позитивную тенденцию: за пять лет число жилых комплексов с энергоэффективностью классов А+, А++ и А выросло в три раза.

Владимир Болдырев, глава Службы госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга, заявил, что, несмотря на определенные сложности, рынок продолжает демонстрировать активность. Он заверил участников встречи, что все действующие проекты, оформленные по договорам долевого участия, завершат в положенные сроки.

Ольга Рянкель, возглавляющая исследовательское направление по жилой недвижимости Петербурга и Ленобласти в компании Nikoliers, представила анализ главных трендов в сегменте первичного жилья. В свою очередь, Светлана Столина, исполнительный директор агентства «Решение», выступила с презентацией, посвященной особенностям рынка вторичного жилья в Северной столице.

В финальной части мероприятия Иван Починщиков, управляющий партнер IPG, выразил убежденность в том, что, несмотря на вызовы, коммерческая и офисная недвижимость продолжает оставаться перспективной для вложений.