Петербург продал четыре памятника архитектуры за рубль

В Санкт-Петербурге завершились торги по продаже объектов культурного наследия со стартовой ценой один рубль.

Конкурс проводился по поручению Комитета имущественных отношений Северной столицы. Все четыре выставленных на продажу памятника архитектуры нашли новых владельцев, которые обязались провести их реставрацию и адаптацию к современному использованию. Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

На каждые три лота зарегистрировалось по три участника. Четвертый объект приобрел единственный претендент за начальную цену. Наибольший интерес вызвал трехэтажный «Дом Волкова» в Ломоносове, проданный за 5,2 миллиона рублей. Усадьба архитектора Гана в Петергофе ушла с молотка за 2,15 миллиона рублей.

Усадьбу Львовой удалось реализовать за 2,17 миллиона рублей. Одноэтажное здание 1865 года постройки площадью 297,6 «квадратов», входившее в комплекс бывшего военного госпиталя, может быть передано единственному участнику торгов за символическую сумму при условии подписания договора в пятидневный срок.

Как отметила заместитель руководителя Департамента продаж Российского аукционного дома Дарья Гончарова, впервые Петербург передает памятники архитектуры в полную собственность с правом долгосрочной аренды земельного участка. При этом город сохраняет контроль за выполнением охранных обязательств.

По мнению представителя РАД, такая модель может стать эффективным инструментом сохранения исторического наследия.