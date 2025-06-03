АО «Петербургские аптеки» защитят имущество на 612 млн рублей

Компания «Петербургские аптеки» объявила конкурс на страхование объектов недвижимости стоимостью 612 миллионов рублей. Максимальная цена контракта составляет 592 тысячи рублей на полгода страхования.

По документации тендера, страховой защитой планируется охватить здания, помещения, инженерные коммуникации и витринные конструкции общей стоимостью 612 миллионов рублей.

Максимальная цена контракта составляет 592 тысячи рублей. Страховое покрытие будет действовать в период с 4 июля 2024 года по 3 января 2025 года. Финансирование осуществляется за счет собственных средств компании, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Программа страхования включает стандартные риски: повреждения в результате пожаров, аварий инженерных систем, затоплений, актов вандализма и стихийных бедствий. Выплаты по страховым случаям будут направляться либо самой аптечной сети, либо Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в зависимости от формы собственности на конкретный объект.

Прием заявок осуществляется до 10 июня через электронную торговую площадку Сбербанк-АСТ. Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену при соответствии всем установленным требованиям.