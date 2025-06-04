Эксперт рассказал, что делать, если человек проглотил клеща

Вероятность случайного проглатывания клеща невелика, но она существует, например, при употреблении ягод.

Последствия такого события могут быть опасными из-за возможности заражения инфекциями, переносимыми клещами. Действия при подозрении на проглатывание клеща должны быть незамедлительными, отметил биолог Евгений Волчев.

Если человек случайно проглотил клеща, рекомендуется обильно запить его водой, пишет «Клопс». При пустом желудке следует принять небольшое количество пищи для стимуляции выделения желудочного сока, который создает кислую среду, губительную для многих бактерий. Это поможет снизить риск заражения, объяснил эксперт.

После принятия этих мер необходимо обязательно обратиться к врачу-инфекционисту. Специалист оценит ситуацию и назначит соответствующее лечение с учетом возможности заражения. Как рассказал биолог Евгений Волчев, эксперт по членистоногим, в прямом эфире «ВКонтакте», подобные случаи требуют немедленного медицинского вмешательства.