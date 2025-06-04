Компанию «Победа» оштрафовали за нежелание перевозить пассажира

Авиакомпания «Победа» вновь оказалась в центре скандала из-за нарушения прав пассажиров.

Житель Калининграда не смог вылететь в Санкт-Петербург рейсом 5 апреля 2025 года из-за технического сбоя в системе бронирования. В результате проверки Калининградской транспортной прокуратуры авиакомпании был выписан штраф.

Как сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург», этот случай стал далеко не первым, вызвавшим вопросы у контролирующих организаций. Недавно «Победа» подверглась проверке Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая выявила неправомерное ограничение норм бесплатного провоза ручной клади.

Авиакомпания установила чрезмерно малые размеры бесплатной ручной клади, что, фактически, лишало пассажиров возможности взять с собой необходимые вещи.

Прокуратура установила, что авиакомпания сознательно создавала условия, препятствующие нормальному пользованию правом на провоз ручной клади. Суд признал действия «Победы» незаконными. Это событие влечет за собой не только штрафные санкции, но и потенциальный ущерб репутации компании.