Петербуржцы массово планируют поездки в Китай, Турцию и Таиланд этим летом

Жители Санкт-Петербурга уже начали активно готовиться к летнему сезону. Основная часть горожан мечтает о пляжном отдыхе в ближайшие месяцы.

Как сообщает «ФедералПресс», значительное число горожан планирует активный отдых в виде пеших походов или велосипедных путешествий, тогда как другие предпочитают расслабляющий отдых в спа-комплексах. Внутри страны наибольшей популярностью пользуются Краснодарский край, Калининградская область и Алтай.

Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Италия и Беларусь. Также востребованы Абхазия, Таиланд, Китай и Вьетнам.

Бюджет на отпуск у петербуржцев существенно разнится: 29% опрошенных готовы потратить свыше 100 тысяч рублей, при этом только 17% уже точно определились с расходами. Часть жителей города пока не приняла окончательного решения по этому вопросу.