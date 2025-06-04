Родители в разводе могут письменно договориться об алиментах

При разводе перед супругами встает необходимость урегулирования важных вопросов, включая определение места проживания несовершеннолетних детей и установление порядка алиментных выплат с фиксацией их размера.

В беседе с RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнева рассказала, что размер алиментных выплат может устанавливаться не только судебным решением, но и добровольным соглашением родителей, которое требует обязательного нотариального заверения в соответствии со статьей 100 Семейного кодекса РФ.

Она отметила, что нотариально удостоверенное соглашение обладает силой исполнительного документа. Это позволяет при его нарушении обращаться напрямую к судебным приставам без дополнительного судебного разбирательства.

Стрежнева добавила, что отсутствие нотариального заверения делает такое соглашение юридически ничтожным. При этом факт его заключения и добровольной уплаты средств на содержание ребенка не может служить основанием для отказа в рассмотрении судом иска о взыскании алиментов.